Lazio-Juve, le mosse di Allegri: Milik o Di Maria, il grande dubbio

TORINO - Milik o Di Maria? Il grande dubbio della vigilia juventina riguarda il partner di Vlahovic: sia Arek, sia il Fideo sono stati provati accanto al bomber serbo e la decisione di Massimiliano Allegri e Marco Landucci, il vice che lo sostituirà in panchina visto che il tecnico è rimasto a Torino per l’influenza, avverrà soltanto oggi. Il polacco, in ogni caso, sembra in vantaggio nel ballottaggio ed è quindi verosimile una staffetta. Così come è probabile che Chiesa parta ancora dalla panchina, visto che Max ha sottolineato la necessità di «gestire le forze perchè abbiamo tante partite». Kean, invece, non ci sarà per squalifica e all’elenco degli indisponibili dell’ultim’ora, oltre all’allenatore, si è unito pure De Sciglio, non convocato per un affaticamento muscolare. Sulla corsia destra, quindi, niente turnover: toccherà ancora a Cuadrado. Kostic invece agirà sulla fascia sinistra mentre Locatelli sarà ancora in regìa con Fagioli e Rabiot mezzali.