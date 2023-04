Juve, Landucci: "Ecco cosa mi ha detto Allegri. L'arbitro? Decide lui..."

Ai microfoni di Dazn, Marco Landucci ha commentato così la sconfitta rimediata dalla Juventus sul campo della Lazio: "Il gol di Milinkovic? Decide l'arbitro . Ci rimettiamo alle sue decisioni . L'unica cosa che posso dire è che il primo tempo è stato al di sotto delle nostre possibilità. Nella ripresa meritavamo di segnare . Il pareggio sarebbe stato più giusto. Accettiamo il verdetto del campo. Chiesa è entrato bene, è la nostra nota positiva perché non lo abbiamo mai avuto in stagione così come Pogba. Positivo anche l'ingresso di Paredes. Ci è mancato solo il gol".

"Male il primo tempo. Avevamo preparato un'altra partita".

"Gli attaccanti devono trovare il gol. Nel primo tempo abbiamo aiutato poco Vlahovic, dovevamo fare un'altra partita. Eravamo un po' leggerini.Di Maria ha fatto meglio come prestazione nella ripresa, così come tutti. Ho cercato di far arrivare di più la palla anche a Chiesa perché nell'uno contro uno è devastante. Danilo in panchina? Ha giocato tutte le partite, quindi gli abbiamo dato un po' di riposo in vista di giovedì. È stata una situazione per gestire le forze, anche perché c'è stato il rientro di Alex Sandro che era fresco".

La corsa Champions e le parole di Allegri

"Allegri l'ho sentito adesso. Ha detto che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, l'avevo vista anche io così. La Champions? Siamo sempre positivi. Aspettiamo la sentenza del 19 aprile. Ragioniamo partita dopo partita. Sul campo abbiamo 59 punti. Dopo la sentenza ripartiremo. Pensiamo alla partite di giovedì dove vogliamo fare molto bene".