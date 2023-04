Vlahovic, crisi totale: è "scomparso" anche su Instagram

TORINO - Due milioni di follower in stand-by e milioni di tifosi della Juventus in attesa di un segnale che non arriva. Continua la crisi di astinenza di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo non segna da oltre due mesi e anche nell’ultima sfida contro la Lazio ha fornito una prestazione negativa. L’attaccante ha fallito un paio di occasioni significative collezionando l’ennesima prova incolore.