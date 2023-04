Vlahovic non segna, ecco il prezzo che convincerebbe la Juve a cederlo

È sparito dai social. E vabbé, potrebbe dire qualcuno senza farne un dramma. È sparito però soprattutto dal tabellino dei marcatori. E questo è un problema vero, per la Juve e per lo stesso Dusan Vlahovic. Che con la maglia bianconera, su azione, non segna ormai da 849 minuti: un'eternità per ogni attaccante, figuriamoci per uno come lui che dovrebbe rappresentare il punto di forza della Juve dopo l'investimento da 90 milioni effettuato nel gennaio del 2022. L'ultima partita in cui Vlahovic ha sparato a salve è stata con la Lazio, in realtà si potrebbe definire l'ennesima prestazione che lo ha visto non riuscire proprio a sparare. Anche se in questo caso si è aggiunto l'alibi di una caviglia malconcia, la destra, che si è girata dopo un testa a testa con Danilo Cataldi già in avvio di gara . Proprio questo è il motivo che rischia di fargli saltare la partita con lo Sporting Lisbona, ieri ha svolto solo un lavoro in palestra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, molto difficile in ogni caso immaginarlo titolare giovedì in Europa League. Al netto di tutto, un turno di riposo, per scelta o per forza, potrebbe servire a Vlahovic per ricaricare le batterie, mentali ancor più che fisiche.

Senza rete

Con la maglia della Serbia sembrava essersi sbloccato, un gol alla Lituania e due al Montenegro. Poi è tornato alla Continassa e i problemi sono tornati gli stessi. Lenti e prevedibili i suoi movimenti, non suo il caso di chi continua a divorarsi gol, suo è il caso di chi non riesce proprio ad avere nitide occasioni da rete. C'è Max Allegri che lo fa giocare sempre e comunque, da quando è tornato dall'infortunio per 12 volte su 15 si è visto Vlahovic titolare. C'è Allegri che almeno pubblicamente lo difende e ne esalta il lavoro per la squadra. Ci sono però numeri e prestazioni che amplificano la frustrazione dello stesso Dusan, in bianconero l'ultimo gol su azione è quello segnato al Nantes in casa lo scorso 16 febbraio: da quel momento sono trascorsi quasi due mesi, altre 11 partite e ben 849 minuti di gioco con un solo gol segnato su rigore (a Friburgo).

Il mercato

Doveva essere la soluzione ai problemi della Juve nell'era post-Ronaldo, a lungo lo è stato. Da quando non segna più, però, sembra quasi diventato un problema senza soluzione di questa Juve: i tifosi si spaccano a metà, c'è chi pensa che sia lui fuori fase, c'è chi ritiene che sia l'uomo giusto nel sistema (quello di Allegri) sbagliato. Nel frattempo sembra sempre più il mercato a rappresentare una via d'uscita, nel caso in cui la Juve dovesse restare senza Champions potrebbe davvero pensare alla cessione di Vlahovic per ripartire e attutire il colpo. Ma serviranno almeno 90 milioni per convincere il club a parlarne, su queste basi da mesi il suo agente Darko Ristic ne parla con mezza Europa e non solo in Premier, il ritorno al gol aiuterebbe anche in tal senso.

Senza social

Intanto Vlahovic si ritira dai social, chiudendo il profilo Instagram arrivato a circa 2 milioni di follower dopo il suo passaggio alla Juve. Un'iniziativa privata, arrivata proprio nelle ore successive alla partita con la Lazio. Che a sua volta potrebbe equivalere a un messaggio: testa solo al campo. Non è tra l'altro la prima volta che accade, anche dopo un Inter-Fiorentina di settembre 2020 per stoppare insulti e critiche piovuti per un gol sbagliato, la decisione fu la stessa. E ancora nell'agosto 2021, nell'apice dei rumors sul suo rinnovo con la Fiorentina, per qualche giorno chiuse il suo profilo Instagram.