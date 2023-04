Juve, tifosi polemici sui social ma felici alla Continassa

Torino - È passata Pasqua, è passata Pasquetta. Ma non è passato l'amaro in bocca per tutti i tifosi della Juve per la sconfitta di sabato sera con la Lazio. Soprattutto via social, infatti, sono esplose le polemiche di gran parte di quello che viene definito «J-Twitter»: la spinta galeotta di Sergej Milinkovic-Savic su Alex Sandro in occasione del momentaneo 1-0 non è proprio stata digerita, così come le dichiarazioni nel post-gara in particolare di Maurizio Sarri («Forse era fallo, ma la Juve dove chiudere in nove»). L'ennesimo torto che il popolo bianconero ritiene di aver subito in stagione, proprio nella settimana della decisione del Giudice Sportivo riguardante i fatti di Juve-Inter con tanto di chiusura del primo anello della Tribuna Sud per Juve-Napoli in attesa del ricorso del club, nonostante diversi episodi subiti dai giocatori bianconeri e segnalati dai tifosi via social senza che abbiano mai avuto il rilievo della Procura Federale. Torti in campo, dal gol annullato a Milik contro la Salernitana all'episodio di sabato sera. Soprattutto torti fuori, che il tifo bianconero continua a sottolineare come un accanimento nei propri confronti: sempre più numeroso il partito di chi vorrebbe una Juve più aggressiva anche pubblicamente e non soltanto attraverso le dichiarazioni di Max Allegri, anche perché gli attacchi al mondo bianconero invece non mancano mai.