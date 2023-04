Juve, il caso Parades è rientrato. Ma il suo futuro è già scritto

TORINO - Tutto rientrato. La notte ha evidentemente portato consiglio dopo l’acceso confronto tra Leandro Paredes e Max Allegri al termine dell’allenamento del lunedì: il feeling non è mai scattato tra i due e l’impiego col contagocce degli ultimi mesi lo testimonia, in questa occasione non sono mancati però toni accesi, per evitare di peggiorare la situazione poi il centrocampista argentino ha preferito lasciare la Continassa senza partecipare alla grigliata collettiva di Pasquetta. Poi però ieri mattina è tutto rientrato, puntuale è arrivato il chiarimento tra Paredes e il tecnico bianconero, senza ulteriori scorie o provvedimenti è poi iniziato l’allenamento con il campione del mondo regolarmente in gruppo.

Il futuro

Non sarà in ogni caso il confronto-scontro o il chiarimento successivo a smuovere di una virgola la decisione già presa dalla Juve sul futuro dello stesso Paredes. Che al termine della stagione riprenderà la via di Parigi per tornare nella lista degli esuberi pesanti del Psg. Sfumate le condizioni che avrebbero fatto scattare l’obbligo di riscatto, la Juve ha deciso da tempo di non esercitare il diritto in proprio favore alle stesse cifre (22,6 milioni più 3 di bonus, oltre a 2,2 milioni di oneri accessori e contributo di solidarietà Fifa). Rispondendo con un secco «no, grazie» anche ai ripetuti tentativi da parte del Psg di rivedere l’accordo a cifre ben più basse, ipotizzando un fortissimo sconto e formule di pagamento vantaggiose per i bianconeri: semplicemente Paredes è fuori dai piani della Juve, dopo anni di corteggiamento la sua esperienza all’ombra della Mole è da ritenersi deludente sotto ogni punto di vista.

Il ricorso

Intanto, come previsto e come preannunciato, il club bianconero ha presentato ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di chiudere il primo anello della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per la prossima partita dopo i fatti di Juve-Inter di Coppa Italia. Una chiusura che verrebbe imposta in occasione di Juve-Napoli di domenica 23 aprile, una decisione sul ricorso bianconero verrà presa venerdì 14 aprile. Fin dalla pubblicazione del comunicato era stata dichiarata la volontà di valutare gli atti forniti al Giudice Sportivo, poi prima di Lazio-Juventus erano arrivate le parole di Francesco Calvo ad annunciare il reclamo.