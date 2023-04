Juve, Szczesny fa il verso a Pogba: il siparietto è esilarante

Simpatico siparietto avvenuto questa mattina, prima dell'allenamento di rifinitura della Juventus in vista dell'importante match di domani di Europa League contro lo Sporting Lisbona . Al momento dell'ingresso in campo dei calciatori, le telecamere social del club bianconero hanno immortalato una scena esilarante tra Pogba e Szczesny .

Pogba-Szczesny, l'esilarante siparietto

Mentre stava per entrare in campo, Pogba si è accorto di essere ripreso e con la mano ha fatto dei gesti ben precisi. A quel punto Szczesny, che era dietro il centrocampista francese, ha mosso le mani senza senso per fare il verso al compagno di squadra. Non sono mancati commenti divertiti sull'episodio da parte dei tifosi, con la stessa Juventus che ha chiesto scherzosamente a Pogba di insegnare a Szczesny quel particolare movimento con le mani.