Incredibile Juve: Allianz accusa i calciatori per i nervi tesi con l’Inter

Torino - Juve-Inter non finisce mai. L'ultimo capitolo è quello che porta la firma di Campora, ceo di Allianz Italia , che in un video interno riservato ad agenti e dipendenti ha annunciato una lettera di richiamo nei confronti della Juve dopo i comportamenti dei calciatori bianconeri nell'ultimo tormentato derby d'Italia. «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo», le parole rivelate di Campora.

Rabbia tifosi

La collaborazione tra Juve e Allianz è stata rinnovata nel 2020 e ha scadenza fissata al 2030. Non si è fatta attendere intanto la risposta dei tifosi bianconeri via social, in molti hanno «accusato» Campora di essere interista ripescando anche un suo tweet su Romelu Lukaku post Juve-Inter in cui lo definiva «un campione» ad accompagnare il rilancio della notizia dell'Equipe sugli insulti razzisti ricevuti in quell'occasione. Altri hanno sottolineato come il marchio Allianz sia presente solo sulle divise di allenamento e riscaldamento, non sul kit di gara.