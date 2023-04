Lapo Elkann scatenato: "Se la Juve vince mi cacciano"

Dopo aver eliminato Nantes e Friburgo , la Juventus torna in campo in Europa League per i quarti di finale d'andata. L'avversario dei bianconeri ora è lo Sporting Lisbona , una partita importante per la stagione della squadra di Allegri. I tifosi sentono la tensione e in particolare Lapo Elkann .

Juve-Sporting, il tweet di Lapo Elkann

L'imprenditore su Twitter si è espresso propsio sulla partita ironizzando: "Oggi giornata impegnativa. Rischio di essere cacciato fuori da casa se vinciamo. Forza JUVE".Nei giorni scorsi, Lapo Elkann era intervenuto anche sulla Ferrari e sulla Juventus con un altro tweet: "Per vostra informazione, per Juventus e Ferrari non mi scrivete più. Non ho ruolo, non decido, non conto niente, ma le amo".