La forza del carattere

Sì, questa è la Juve di Gatti e di Perin. La Juve tosta, determinata, fino alla fine. La Juve che ci vuole per arrivare sino in fondo al torneo, sapendo come, in caso di vittoria finale, possa darle la qualificazione diretta alla Champions League. Uefa permettendo, questa sarebbe la soluzione ideale, con l’aria che tira in ambito giustizia sportiva fra collegi di garanzia, penalizzazioni che potrebbero essere annullate e altre che potrebbero arrivare.

Sino a diciassette minuti dalla fine, sino al gol pesante del ventiquatttrenne difensore torinese, sciatto e rischioso rischiava di essere il pareggio interno con lo Sporting, pensando al ritorno a Lisbona. I portoghesi hanno giocato decisamente meglio dei bianconeri, animati dalle buone intenzioni e per lunghi tratti depressi dagli inconcludenti esiti dei loro sforzi, neutralizzati dalla solidità tattica degli avversari e dal loro eloquente spessore tecnico.

Fortunatamente, in agguato sulla linea della porta di Adan, c’era Gatti e c’era anche Vlahovic, appena subentrato a Milik e subito determinante nell’azione del gol bianconero.

Lo Sporting, campione in carica del Portogallo, ma ora quarto in classifica nel massimo campionato lusitano, a 14 punti dal Benfica capolista, si è presentato a Torino avendo alle spalle sette risultati utili consecutivi e la nomea di ammazzagrandi in Europa League, avendo eliminato l’Arsenal, mattatore della Premier.