Bonucci, il bel gesto dopo il malore di Szczesny in Juve-Sporting

Mancavano pochi minuti dalla fine del primo tempo quando Szczesny si è messo una mano sul petto per poi accasciarsi a terra . Immediato l'intervento dei compagni di squadre e dei medici della Juventus per verificare le condizioni del portiere, uscito poi dal campo in lacrime. Grande spavento per lo Stadium che però ha assistito a una scena di grande umanità da parte di Bonucci.

Szczesny, il gesto di Bonucci

Il difensore bianconero non era in campo, ancora acciaccato dai recenti problemi fisici. Ma è stato il primo dalla panchina a scendere per andare a rincuorare Szczesny. Abbracci e parole tra i due. Nonostante l'assenza in campo, Bonucci in questo periodo sta dimostrando grande vicinanza alla squadra, e il gesto verso il portiere ne è l'esempio.