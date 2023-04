Il messaggio di Szczesny: "È stato spaventoso"

C'è stata grande ansia e tensione durante la partita di Europa League tra Juve e Sporting Lisbona . A mettere in apprensione tutti i componenti della panchina bianconera e i tifosi presenti all'Allianz Stadium ci ha pensato Szczesny , uscito dal campo in lacrime al 44' del primo tempo a causa di un malore al petto . All'indomani di questo episodio, il portiere polacco ha voluto mandare un messaggio tramite il suo profilo Instagram.

Juve, il messaggio di Szczesny dopo il malore in campo

Attimi di paura e tensione durante Juve-Sporting Lisbona per via delle condizioni di Szczesny. Il portiere polacco, però, ha voluto rincuorare tutti i suoi tifosi con un messaggio pubblicato sul proprio account di Instagram: "Beh, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i bei messaggi e gli auguri di pronta guarigione. Sto bene, spero di tornare il prima possibile in campo! Un grande ringraziamento a tutto lo staff medico presente all'Allianz Stadium per il loro supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe di giornata!".