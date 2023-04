Juve, adesso l’accordo “utile” per una penalizzazione meno dura

Si intravede una mano tesa alla Juventus - da un lato - nell’avviso di chiusura indagini inviato da Chiné sui nuovi filoni d’indagine. Dall’altro, la volontà di consolidare la posizione accusatoria, assicurando l’afflittività delle sanzioni sportive. Iniziamo col dire che la rappresentazione, nel bilancio Juve, della manovra stipendi adombra difformità nette rispetto ad altri club e occorre premettere che il problema cruciale non risiede nella scelta di spostare al 2020/21 le mensilità del 2019/20, anno in cui l’esplosione del Covid portò alla sospensione dei campionati. La prassi di contabilizzarle l’anno successivo è anzi richiesta dai principi contabili perché il principio di inerenza prevede la correlazione temporale tra costi e ricavi. Se le prestazioni vengono erogate l’anno successivo a quello previsto, per lo spostamento delle gare, il rinvio dei costi è dovuto. Se di questo (e solo di questo) si fosse trattato, non sarebbe stato necessario l’ormai famoso comunicato del marzo 2020, con cui la Juve comunicò l’accordo coi tesserati. Il problema semmai è il riferimento (questo è l’argomento dell’accusa) a una rinuncia dei giocatori alle retribuzioni e la comune intesa di valutare liberamente (“in buona fede”) se corrisponderle in caso di ripresa del campionato. Se le scritture dell’inchiesta Prisma dimostrano non di rinuncia, ma di semplice spostamento, si trattava il bilancio 2019/20 avrebbe dovuto rappresentare un debito verso i calciatori. Facciamo il confronto con un altro club allora quotato, la Roma, che operò la stessa manovra. Il bilancio del club giallorosso riporta (alla nota 8.11) il «rinvio all’esercizio 2020/21 della contabilizzazione di una parte dei costi» e la «rinuncia a percepire gli stipendi relativi» ai mesi di sospensione, per un importo di 30 milioni. Quindi la Roma ne accantonò quasi 50 (rispetto ai 30 dell’anno precedente) per il debito implicito coi dipendenti in funzione della probabilità di maturazione. Nel bilancio Juve, la contabilizzazione di questo debito non si vede.