Juve, Allegri: "Pogba ancora non è pronto. Oggi parlerò con Szczesny"

Dopo la vittoria casalinga in Europa League contro lo Sporting Lisbona, Allegri torna a parlare in conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato contro il Sassuolo. Così l'allenatore ha analizzato la sfida: " Il Sassuolo è in ottima condizione . A Verona ha perso perchè come dice un mio amico il calcio l'ha inventato il diavolo. Noi dovremmo tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Roma. Affrontiamo una squadra tosta: abbia l'Atalanta a 4 punti sulal classifica che viene scritta, ma ieri la Lazio vincendo ci ha superato su quella di campo . L'obiettivo è quello di migliorare la classifica della scorsa stagione".

Juve, le parole di Allegri

Allegri ha continuato: "Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare, Pogba no. Ha fatto 20 minuti di allenamento con la palla ieri, oggi vedremo come sta. Può diventare importante da qui alla fine del campionato. Kean? Non sarà a disposizione. Con Szczesny parlerò oggi, se è sereno e tranquillo può venire con noi e stare in panchina. Perin è ottima condizione ed è diventato un portiere importante, rispetto a quando è arrivato alla Juventus ha fatto miglioramento importanti. Chiesa ha fatto 90 minuti molto buoni contro lo Sporting, ma non si deve accontentare. Milik sta meglio ed è affidabile".

L'allenatore ha poi parlato della parole di Paulo Sousa prima della partita contro lo Sporting. "Non credo che sia carino dare consigli a un altro allenatore. Io quasi che non riesco con la mia di squadra, figuriamoci con le altre. Poi ci sono allenatori bravi che riescono a dare consigli anche agli altri. Quello che parlo poco è uno dei pochi pregi che ho".

Allegri poi ha concluso. "Per quanto riguarda la sentenza la viviamo serenamente. Ormai ci siamo fatti una bella corazza. Siamo concentrati sulle partite singole e sugli obiettivi. Ci sono ancora tanti punti disponibili da qui alla fine. Lavoriamo tutti i giorni per cercare di migliorare tutto".