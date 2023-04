Juve, le scelte di Allegri: Paredes ritrova una maglia

TORINO - C ’è una maglia per Leandro Paredes. Non è quella persa in panchina e poi cercata negli spogliatoi al momento dell ’ ingresso in campo con lo Sporting Lisbona, una scena che ha fatto infuriare (una volta in più) Max Allegri con il centrocampista argentino. Ma è quella da titolare che oggi contro il Sassuolo potrebbe di nuovo indossare Paredes, a distanza di due mesi dall'ultima volta: il 19 febbraio sul campo dello Spezia quando venne comunque sostituito nell'intervallo. Ha bisogno di rifiatare, infatti, Manuel Locatelli. Ed Enzo Barrenechea, dopo averlo superato di recente nelle gerarchie, è di nuovo rimasto in Next Gen. Quindi, salvo sorprese, toccherà davvero a Paredes contro il Sassuolo, anche perché per Paul Pogba servirà ancora tempo: «Sono due situazioni diverse. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare», spiega Allegri. Quindi è proprio il caso di dire che l’argentino ritrova la maglia.