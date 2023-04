Juve, Szczesny stuzzica Pinsoglio: "È l’unica persona che ti segue"

Mancano poche ore alla sfida tra Sassuolo e Juve , valevole per la 30^ giornata di Serie A. Proprio nella mattinata di domenica 16 aprile, il club bianconero ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video come backstage del viaggio della squadra verso Reggio Emilia. Protagonisti, tra gli altri, Rabiot , Pogba , Soulé e la coppia di portieri formata da Szczesny e Pinsoglio .

Juve, il siparietto tra Szczesny e Pinsoglio

Nel video pubblicato dalla Juve sul proprio canale YouTube viene mostrato il viaggio della squadra da Torino a Reggio Emilia e l'arrivo in hotel. Grande accoglienza all'arrivo in albergo, in particolare per Pogba, felice di essere in gruppo, e Rabiot, a cui viene richiesto di autografare una maglietta con scritto "cavallo pazzo", proprio in suo onore.

È poi il turno di un simpatico siparietto tra Szczesny e Pinsoglio. Al terzo portiere della Juve viene richiesto da una tifosa di autografare la sua maglietta; una scena che stuzzica subito l'ironia del polacco: "Abbiamo trovato l'unica persona che ha la tua maglietta". E poi si rivolge alla tifosa: "Sei tu quella che lo segue su Instagram?"; "sì, lo seguo ovunque ma non se ne accorge neanche".

Il video diario si chiude con la cena della squadra, che festeggia il 20esimo compleanno di Matias Soulé, visibilmente emozionato: "È un sogno per me essere qua insieme a voi. Dal primo giorno che sono qua mi avete trattato sempre bene. Grazie a tutti quanti".