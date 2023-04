Grande Sassuolo, delusione Juve: così lo Sporting non si elimina

È pesante la seconda sconfitta consecutiva della Juve in campionato e non soltanto perché è la settima in 30 partite dall'inizio del torneo, dato negativo che non si registrava da dodici anni, da quando in panchina sedeva Delneri . È pesante perché, aspettando il Collegio di Garanzia e tutto quanto la giustizia sportiva può riservare in seguito, il ko di Reggio Emilia frustra il progetto Allegri di guadagnare comunque sul campo la qualificazione alla Champions League, indipendentemente da quanto accade e accadrà fuori dal campo. Per contro, in chiave neroverde è esaltante la vittoria del Sassuolo : una volta di più, impreziosisce lo strepitoso ruolino emiliano degli ultimi tre mesi: 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sola sconfitta, 24 punti, un ritmo al passo di Napoli e Lazio. Dopo avere sconfitto in trasferta il Milan per 5-2 e la Roma per 4-3, Dionisi ha inanellato un'altra vittoria di prestigio (la terza nella storia sassuolese sulla Juve), grazie al cambio Pinamonti-Defrel che ha consentito all'attaccante francese di segnare la sua cinquantesima rete in Serie A.

Stavolta non è bastato Perin

Contrariamente alla partita con lo Sporting, stavolta un altro miracolo di Perin non è bastato ai bianconeri per ottenere un risultato positivo. Allegri ha lanciato Barbieri, il sesto giocatore della seconda squadra ad approdare nella prima, ma la Juve è caduta per non avere retto il dinamismo avversario, di cui Frattesi è l'autentico motore. E nemmeno è servito il cambiamento di modulo in corsa con l'ingresso scaglionato di Cuadrado, Di Maria, Chiesa e Miretti. Le lacrime di Fagioli per l'errore dal quale è scaturita la rete di Defrel testimoniano quanto il giovane centrocampista tenga alla maglia che indossa e depongono a favore del suo sforzo. Che non è stato lo stesso di altri juventini, a cominciare da Paredes, ancora una volta sottotono e sostituito per manifesta inconcludenza. Questa è una sconfitta di corto muso solo nel risultato: il Sassuolo ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Ora la Juve deve pensare a eliminare lo Sporting perché arrivare sino in fondo in Europa League sarebbe il modo migliore per entrare direttamente in Champions liberandosi della spada di Damocle della giustizia sportiva. A Lisbona non sarà facile. Soprattutto se la Juve giocherà come a Reggio Emilia.