Juve ko con il Sassuolo, Lapo Elkann ci va giù duro: impietoso il commento sui social

TORINO - La seconda sconfitta di fila in campionato non va giù ai tifosi della Juventus , che a pochi giorni dal ritorno dei quarti di Europa League in casa dello Sporting (battuto 1-0 nel primo round) è caduta al Mapei Stadium . Dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio è arrivato infatti anche quello con il Sassuolo e sui social il popolo bianconero ha espresso tutta la sua delusione.

Lapo a gamba tesa

Non fa eccezione un tifoso vip come Lapo Elkann, che in realtà ha fatto sentire la sua voce già alla fine del primo tempo, con il risultato che era ancora fermo sullo 0-0. "Possiamo fare meglio, dai ragazzi" il messaggio motivazionale pubblicato sui profili social della Juve durante l'intervallo e tra i commenti è spuntato quello al vetriolo dell'imprenditore. "Non potete, dovete fare meglio" ha scritto Lapo, le cui parole non sono però bastate a 'svegliare' la squadra di Allegri, poi punita dal gol di Defrel e uscita sconfitta da Reggio Emilia.