Juve, domani il Collegio di Garanzia sulla penalizzazione: dove e a che ora è l'udienza

Quella di domani sarà una giornata di grande importanza per la stagione della Juventus . Il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, si pronuncerà sulla sentenza che ha inflitto quindici punti di penalizzazione in classifica al club bianconero per il caso plusvalenze.

La composizione del Collegio

A comporre il Collegio è la Presidente Gabriella Palmieri Sandulli che ha fissato l'udienza alle ore 14:30, dinanzi alle Sezioni Unite. Presenti i presidenti delle rispettive sezioni, ovvero Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D'Alessio. La sentenza è attesa in giornata. Quanto pronuncerà il Collegio sarà l'ultimo grado della giustizia sportiva che non potrà modificare la sentenza, ma soltanto valutare se sono emersi dei vizi di forma, giudicando non il merito ma la legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente. Ciò significa che la sentenza potrebbe essere confermata o annullata totalmente. Qualora la Juventus volesse presentare ancora ricorso dopo il pronunciamento del Collegio, non potrà farlo nell'ambito della giustizia sportiva ma soltanto in quello relativo alla giustizia ordinaria.