Sporting-Juve: Amorim non recupera un big, ma c'è un rientro

Giovedì 20 aprile Sporting Lisbona e Juventus scenderanno in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League . All'andata la sfida è terminata per 1-0 in favore dei bianconeri con il gol di Federico Gatti. Intanto arrivano novirà importanti dall' infermeria della squadra portoghese.

Sporting, Amorim non recupera Paulinho

Ruben Amorim dovrà fare a meno di Paulinho anche per la gara di ritorno. L'attaccante portoghese è infatti fuori da inizio aprile per un problema muscolare e non recupererà per giovedì. Al suo posto, così come all'Allianz Stadium, agirà quindi Chermiti. Buone notizie invece sulle condizioni di Marcus Edwards che era in dubbio per la partita. L'esterno inglese sarà infatti disponibile fin dal primo minuto.