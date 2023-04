Sporting, Trincao non ha paura della Juve: "Buona squadra, ma..."

Sporting, Trincao: "Rimonta? Siamo fiduciosi"

L'ex Barcellona si è espresso così sulle possibilità di una rimonta che aprirebbe ai portoghesi le porte delle semifinali: "Siamo lo Sporting quindi naturalmente c'è fiducia. Sappiamo che è una partita difficile contro una buona squadra, ma saremo pronti a dare il massimo. Giocheremo in uno stadio pieno, davanti ai nostri tifosi. Mi aspetto tante opportunità per segnare e vincere la partita, quest'anno non sempre ci siamo riusciti".