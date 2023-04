Sporting, Amorim: "Juve brava a gestire il vantaggio, ma non ci sorprenderà"

Sporting, Amorim: "Possiamo vincere e passare il turno"

Amorim ha parlato così della Juventus: "Credo che useranno il 3-5-2 visto quello che ha detto Allegri, ma potrebbe essere un bluff. Poi ovviamente tra un Di Maria e un Chiesa cambiano le caratteristiche dei giocaotori, ma ci aspettiamo tre centrocampisti. La loro costruzione non cambierà molto, non credo che ci sorprenderanno. La Juve è piena di buoni giocatori, può cambiare modulo con un solo cambio. Se non saremo efficaci in entrambe le metà campo non avremo scampo. Loro sono molto bravi a gestire le situazioni di vantaggio. Non sarà facile, ma sono convinto che possiamo batterli e passare il turno, per noi è un momento decisivo della stagione".