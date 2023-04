Juve, Allegri: "Szczesny sta bene, ma ho due dubbi”

Mentre i legali della Juve sono stati impegnati al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per l'udienza sui 15 punti di penalizzazione in campionato (rivivi QUI la diretta), i giocatori bianconeri si sono preparati per la gara di ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Grazie alla vittoria per 1-0 all'andata, alla squadra di Allegri basterà raccogliere un pareggio in Portogallo per qualificarsi alla semifinale. Proprio l'allenatore della Juve è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "Dobbiamo affrontare la sfida come fosse una gara secca. Non dobbiamo pensare alla partita di andata. Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. È difficile, ma a questo punto è normale affrontare squadre di questo livello. Nel 2017 abbiamo vinto o pareggiato. Pareggiare non sarebbe male".