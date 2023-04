Juve, Alex Sandro sullo Sporting: "Dobbiamo fare di più, con il Sassuolo..."

Alex Sandro ha parlato a JTV del match di ritorno tra Sporting Lisbona e Juventus , valido per i quarti di finale di Europa League . Il brasiliano ha svelato le sue sensazioni per la gara.

Juve, Alex Sandro: "Siamo concentrati e felici"

Il difensore si è espresso così sull'ambiente che i bianconeri troveranno in Portogallo: "Giocare qui è sempre bello, i tifosi sono caldi e loro vorranno fare gol sin dal primo minuto. Dobbiamo partire forte anche noi, mi aspetto uno Sporting cattivo ed aggressivo. Stiamo vivendo bene questi momenti, è sempre speciale essere in ritiro per una grande sfida. Siamo concentrati e felici. Quando perdiamo ci diciamo sempre che dobbiamo dare qualcosa in più, per fortuna abbiamo subito l’opportunità di dimenticare la sconfitta con il Sassuolo".