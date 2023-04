L'incredibile liscio di Pogba che poteva costare caro alla Juve

In Portogallo la Juve rischia tanto prima di chiudere il match sull'1-1. Per i bianconeri il massimo protagonista è Rabiot, che prima segna poi provoca il rigore che riaccende la speranza semifinale per lo Sporting Lisbona. I portoghesi vanno più volte vicino al gol del 2-1 che consentirebbe il passaggio del turno, ma Szczesny blinda la porta. Gli uomini di Allegri sembrano nel pallone e un clamoroso errore di Pogba riassume la partita juventina: imprecisione da una parte, non concretizzazione dei biancoverdi dall'altra.