Juve, antidoping per Cuadrado: "Tocca sempre a me"

Dopo la partita contro lo Sporting, che ha sancito il ritorno in una semifinale europe per la Juventus dopo 6 anni, la Uefa ha effettuato dei controlli antidoping su Juan Cuadrado . Il colombiano, in risposta al provvedimento, sui social si è detto contrariato.

Cuadrado contrariato per i controlli antidoping

Infatti sulle stories del suo profilo Instagram ha scritto: "Perchè tocca sempre a me fare i controlli antidoping". Questa la protesta del laterale bianconero con una sua foto in attesa delle verifiche. Intanto Cuadrado si gode il passaggio del turno in Europa League dove con i bianconeri affronterà il Siviglia. Prima però l'impegno importante in campionato contro la capolista Napoli.