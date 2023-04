Sentenza Juve, Abodi: "C'è precarietà, bisogna cambiare qualcosa"

Dopo la decisione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI di rinviare a giudizio per quanto riguarda il caso plusvalenze in cui è coinvolto la Juve, sono arrivate numerose reazioni dagli addetti ai lavori. Anche Andrea Abodi, ministro per lo sport, è intervenuto nel dibattito sulla sentenza per la penalizzazione dei bianconeri (QUI il punto). Queste le sue parole riportate da ANSA: "Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva".