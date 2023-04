Sabatini e la frase sulla sentenza Juve: "C'è una cosa inquietante"

Juve, Sabatini duro sulla sentenza

Sabatini ha commentato così la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sui punti della Juventus, che ha lasciato la Serie A in una situazione di incertezza: "È un qualcosa di inquietante e fastidioso perché c'è una variabile sconosciuta, che verrà chiarita solo a giugno. Non entro nel merito se i punti vadano o meno restituiti, ma sicuramente i tempi ed i modi sono sbagliati. Non è possibile non conoscere la classifica, mette tutte le squadre sotto stress. Mettetevi nei panni della Roma, per fare un esempio. Non sto a sindacare se sia giusto penalizzare, ma non può non esserci una sentenza definitiva".