Tutte le scelte di Allegri: così la Juve affronterà il Napoli

TORINO - Un paio di punti interrogativi accompagnano la vigilia della Juve e riguardano difesa e attacco. Sotto la lente di Allegri ci sono innanzitutto le condizioni di Bremer , reduce dal fastidio muscolare patito a Lisbona. « Non ha niente, però devo vedere come sta ». Tradotto, Max vuole valutare se, con l’ Inter all’orizzonte, è il caso di impiegare comunque il brasiliano oppure se è meglio farlo rifiatare per riproporlo titolare nella semifinale di ritorno di coppa Italia. «In ogni caso Rugani e Bonucci stanno bene ed eventualmente uno dei due può giocare» rileva il tecnico. Senza Bremer, potrebbe toccare a Rugani , che appare in vantaggio su Bonucci , per completare un terzetto con Danilo e uno tra Alex Sandro e Gatti .

Attesa

Mai come in questa occasione, in ogni caso, Allegri si riserva di decidere soltanto oggi la formazione: l’impegno di Europa League è ancora fresco e bisogna valutare al meglio come i singoli hanno recuperato e quante sono le energie a disposizione. Così in attacco resta da definire il compagno di reparto di Vlahovic: Milik è il favorito, anche perché Chiesa e Di Maria sono da gestire dal punto di vista fisico e dovrebbero partire dalla panchina. L’alternativa più conservativa al polacco potrebbe essere, invece Miretti. A centrocampo, invece, Cuadrado e Kostic sulle fasce, Locatelli in regìa e Fagioli e Rabiot interni.