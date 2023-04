Il ricordo di Andrea Fortunato a 23 anni dalla scomparsa

La Fondazione Polito e il Museo Andrea Fortunato hanno ricordato l'ex campione della Juve a 23 anni dalla sua scomparsa. Questa la nota: "Il 25 aprile di ogni anno il nostro ricordo va ad Andrea Fortunato, l'ex giocatore della Juventus scomparso a 23 anni a causa della leucemia. Andrea Fortunato era un calciatore molto promettente, considerato l'erede di Cabrini nella fascia sinistra della squadra bianconera. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e degli appassionati di calcio in generale. Ricordare Andrea Fortunato significa anche ricordare la battaglia che ha combattuto contro la leucemia. È stato un grande calciatore ma soprattutto un esempio di coraggio e forza di volontà. La sua memoria ci spinge, sempre di più, a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione attraverso il Passaporto Ematico in ambito sportivo. Il tuo ricordo, caro Andrea, resterà indelebile nella memoria di tanti sportivi italiani. Sarai per sempre il nostro angelo del calcio".