Juve, Allegri perde un big per l'Inter: esclusione quasi certa

Juve, Vlahovic verso il forfait con l'Inter

L'attaccante serbo ha rimediato una distorsione alla caviglia durante l'ultimo allenamento, come rivelato dallo stesso Massimiliano Allegri. L'ex Fiorentina difficilmente riuscirà a recuperare in tempo anche solo per strappare una convocazione per il match di San Siro. Vlahovic dovrebbe tornare comunque regolarmente a disposizione per la prossima sfida di campionarto contro il Bologna.