Juve, si prolunga l'infortunio di Vlahovic? Le ultime sull'attaccante serbo

La Juve attende di giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l' Inter , in programma mercoledì 26 aprile alle 21:00. Quella di San Siro è una sfida fondamentale per il percorso delle due squadre e dei rispettivi allenatori, che sono pronti a schierare i propri migliori giocatori per ottenere la qualificazione in finale. Tra questi, però, Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic , costretto a dare forfait per una distorsione alla caviglia, come confermato dall'elenco dei convocati . Ma come sta l'attaccante serbo e quando riuscirà a recuperare?

Juve, come sta Vlahovic? Le ultime sull'infortunio

Non solo l'Inter: dopo il momentaneo riottenimento dei 15 punti in classifica, per la Juve diventa fondamentale anche il percorso in campionato. I bianconeri avranno bisogno di ogni giocatore, incluso Vlahovic, fermato da una distorsione alla caviglia rimediata nel corso della seduta di allenamento di martedì. La prossima gara di Serie A della Juve sarà quella contro il Bologna, in programma domenica 30 aprile. Tuttavia, al momento l'attaccante serbo resta in forte dubbio per quella partita. Vlahovic ha iniziato il suo percorso di recupero per smaltire l'infortunio, ma 5 giorni sembrano troppo pochi per rientrare a pieno regime, e dovrebbe saltare anche la sfida coi rossoblù. In caso di forfait, Allegri sarà costretto a fare scelte diverse, magari in linea con quelle che prenderà nella semifinale contro l'Inter.