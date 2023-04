Caso Lukaku, il retroscena: curva Juve riaperta per un motivo incredibile!

La richiesta della Juve

La Juve aveva chiesto "l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo per inutilizzabilità della relazione della Procura federale - essendo pervenuta dopo il termine posto dall’art. 62, comma 1, CGS, da considerarsi perentorio dato il preciso disposto dell’art. 44, ultimo comma, CGS – sulla cui sola base (non avendo il Direttore di gara refertato alcunché) si è fondata la decisione del Giudice Sportivo impugnata". Il punto è stato accolto dalla Corte, che ha dunque ribaltato la decisione del giudice sportivo. La Procura aveva anche fatto avere alla Corte una verifica informatica sulla mancata consegna di una mail, che però non è stata ritenuta "idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti". L’unico a pagare per questa storia era stato proprio Lukaku, espulso nel finale dopo l’esultanza, prima che il presidente federale Gravina concedesse la grazia al centravanti dell’Inter consentendogli di essere a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera a San Siro.