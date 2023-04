Juve, Allegri: "Primo tempo da addormentati. Ora spalle larghe"

Dopo l'1-1 di Torino, a San Siro vince l'Inter grazie al gol di Dimarco . La Juventus dunque esce dalla Coppa Italia mancando l'approdo alla finale di Roma. Ai microfoni di Mediaset è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri: " Abbiamo fatto un primo tempo da addormentati, specialmente il primo quarto d'ora. Ma nel complesso abbiamo fatto una buona partita . Abbiamo tirato poco in porta ma sapevamo che contro l'Inter sarebbe stato difficile. Ci abbiamo provato fino in fondo. Ma dobbiamo lamentare la voglia di andare a prendere i risultati".

Juve, le parole di Allegri

L'allenatore ha continuato: "Dispiace perché abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti contro una squadra forte come l'Inter. Ho fatto entrare Milik per avere più presenza in area. Contro il Napoli aveva fatto un'ottima partita ma viene da una linga assenza e con Vlahovic e Kean fuori volevo farlo rifiatare. Danilo fuori? Era diffidato ed era quello che aveva giocato di più".

Allegri ha poi concluso: "Dispiace non essere andati in finale ma in questo momento dobbiamo tenere le spalle larghe. Ora dobbiamo tornare a lavorare con più fame di prima".