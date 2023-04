Juve ko con l'Inter, la reazione di Vlahovic in tribuna fa infuriare i tifosi

MILANO - Ci sarà l'Inter il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma contro Fiorentina o Cremonese a giocarsi la Coppa Italia, eliminata la Juventus nel doppio confronto in semifinale. Ai nerazzurri basta il gol di Dimarco a San Siro per rompere l'equilibrio e al triplice fischio far scattare la festa sotto gli occhi dei bianconeri, amareggiati, e di uno spento Vlahovic .

La reazione di Vlahovic

Il serbo non è stato convocato da Allegri per un problema alla caviglia e ha assistito alla semifinale dagli spalti. È da lì che ha seguito i suoi compagni, visto la rete dell'1-0 e non reagito alla sconfitta. Già, sui social sono stati diversi i tifosi juventini a notare l'atteggiamento in tribuna di Vlahovic, piuttosto soft nonostante la delusione per il ko e l'eliminazione. C'è chi si aspettava una reazione diversa, magari di rabbia, sicuramente più plateale e non così "silenziosa". Invece il serbo si è contenuto, per molti anche troppo, dando l'impressione di essere disinteressato.