La Juve fa autoironia sui social: ma non tutti apprezzano e rimuove il video

TORINO - Meglio riderci su, avrà pensato la Juve, ma per un tifoso bianconero non è stato semplice digerire l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, ancor meno prenderla con ironia. In poche parole, la vena goliardica della Juventus all'indomani del ko in semifinale ha fatto sì ridere qualcuno, ma ha soprattutto indignato la maggiorparte dei tifosi juventini: ecco perché il video postato su TikTok dal club non è piaciuto affatto ed è stato poi rimosso.