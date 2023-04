Juve, le ultime su Vlahovic in vista del Bologna

Dopo la sconfitta e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter , la Juventus è già tornata in campo per preparare la gara di campionato contro il Bologna. Allegri spera di recuperare Dusan Vlahovic dopo la distorsione alla caviglia.

Juve, le condizioni di Vlahovic

L'ex Fiorentina si è allenato ancora a parte, mentre il resto della squadra ha eseguito un lavoro di scarico per recuperare le energie. Vlahovic resta quindi in dubbio per la 32esima giornata contro il Bologna, in programma domenica sera allo Stadio Dall'Ara. I prossimi giorni ed allenamenti saranno decisivi per capire se il serbo potrà strappare almeno la convocazione.