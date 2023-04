Juve, il Rosario Central chiama Di Maria: "Porte sempre aperte, per noi..."

Federico Lussenhof ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il direttore sportivo del Rosario Central si è espresso sul possibile ritorno in Argentina di Angel Di Maria . Il calciatore è infatti in scadenza con la Juventus e non ha ancora rinnovato il proprio contratto.

Il Rosario Central su Di Maria: "È un punto di riferimento"

Il dirigente del club gialloblù non ha nascosto il desiderio di rivedere il Fideo con la maglia della squadra con cui è cresciuto: "Angel è un punto di riferimento per il nostro club ed un esempio nello sport. Le porte sono aperte per quando deciderà di tornare". Lo stesso Di Maria ha manifestato più volte l'intenzione di chiudere la carriera in Argentina. Vedremo se però vorrà prolungare ancora di un anno la sua avventura in Serie A.