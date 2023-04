Allegri, la fatica del tecnico solitario

Il sigillo d’autore sull’eliminazione dalla Coppa Italia l’ha apposto Lapo Elkann, un signore mai secondo a nessuno quanto a capacità di interpretare in tempo reale lo stato d’animo di milioni di fratelli bianconeri, in ambasce come lui. Icastico il tweet lanciato in Rete dal fratello di John, mentre sul prato di San Siro gli interisti si abbracciavano felici e gli juventini si perdevano nei loro sguardi smarriti: «Non è il nostro anno. Meglio pensare a lavorare duro sulla prossima stagione con giocatori e allenatore». Già, l’allenatore. Dicono che Massimiliano Allegrini sia perennemente sull’orlo di una crisi di nervi, vivendo uno stato d’animo in costante antinomia: nelle dichiarazioni pre e post partita egli dissimula la tensione che lo divora da mesi, come se navigasse in un personale oceano calmo. Poi, però, al tempo dei social che tutto vedono e nulla nascondono, diventano virali i reel delle sue sfuriate a bordo campo con i giocatori o con se stesso, quando lancia il cappotto o la giacca per terra e infila anzitempo il tunnel degli spogliatoi o, ancora, gli spifferi della Continassa raccontano di ruvidi confronti con i bianconeri che non fanno ciò che dice anche se dicono di farlo. La verità è un’altra: il secondo nome di Allegri dovrebbe essere Sisifo, altro che spingere il masso sino in cima alla montagna e poi, rotolato giù, ricominciare. Dilettante.