Allegri furioso: "Io scarso? Sento tante illazioni". Poi parla della bufera Juve-Inter

Dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter , la Juve mette nel mirino la sfida col Bologna per proseguire nel suo percorso in campionato. Alla vigilia della gara contro i rossoblù, l'allenatore bianconero Allegri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita: " Veniamo da un periodo negativo , domani abbiamo la possibilità di invertire la rotta contro un Bologna che sta facendo ottime cose, con Thiago Motta che sta svolgendo un gran lavoro".

Juve, la rabbia di Allegri: "Sento tante illazioni"

Proseguendo, Allegri ha analizzato quelli che sono stati gli umori all'interno dello spogliatoio dopo le due sconfitte contro Napoli e Inter: "La cosa da fare in questi momenti è una: stare zitti e lavorare". Incalzato da tante domande sulla sua posizione e le difficoltà da allenatore, il tecnico bianconero ha alzato i toni: "Non c’è stato alcun confronto con i giocatori. Quando la Juve perde sento tante illazioni perché la gente ha molta fantasia. Ho sentito la conferenza di Giannis dell altro giorno: ci sono alcuni momenti nella vita sportiva in cui vinci meno. Vanno accettati".

Rispondendo alle domande sulla bufera dopo Inter-Juve, Allegri ha preferito guardare al futuro: "Cos'è successo? Chi ha riportato cosa? Noi dobbiamo pensare adesso alla partita di domani. Sembravamo addormentati in campo? Abbiamo avuto un approccio dormiente. Avremmo dovuto essere più incisivi nella fase offensiva. Abbiamo avuto il 60% del possesso ma non siamo mai arrivati al tiro. A cosa servono i dati?".

Sulle ambizioni della Juve in questo finale di stagione, Allegri ha risposto così: "L'obiettivo è il secondo posto. Ci aspettano i 35 giorni più importanti della stagione. Una società come la nostra deve giocare la Champions League il prossimo anno, anche per motivi economici. Abbiamo nel mirino anche la Finale di Europa League. Il momento difficile è ora, non è stato quando ci hanno tolto 15 punti".

E ancora, sulle sensazioni personali quando si è nel mirino di alcuni tifosi: "Per me è un divertimento, si parla soprattutto di me. Quando ci sarà un altro prenderete un altro di mira".

Le parole sui singoli e sul futuro

Allegri è poi passato a parlare delle situazioni personali di alcuni suoi calciatori, soprattutto quelli che affrontano fasi di recupero dai rispettivi infortuni: "Il fatto che alcuni giocatori che arrivano da lunghi infortuni non siano al massimo della forma è qualcosa di normale, c'è bisogno di tempo per tornare a buoni livelli".

Parlando dei singoli, l'allenatore bianconero ha analizzato le situazioni individuali di alcuni calciatori: "Stanno tutti bene, non è questione di chi deve giocare. Chiesa è un giocatore straordinario, ma viene da un periodo di inattività. Lo stesso per Pogba, non è ancora nella condizioni ottimali. Io vorrei avere il Pogba che ho allenato ma in questo momento non è così. Nella sfortuna di avere ragazzi infortunati come Pogba o Chiesa, poi c'è la pubalgia di Vlahovic che ora non è che è diventato scarso. Ho la fortuna di avere tanti giocatori come Soulé, Fagioli, Miretti, Iling che hanno fatto tante partite".

Allegri è soddisfatto di questa stagione? Questa la sua risposta in merito: "Nella vita le cose cambiano a seconda di come uno le vuole vedere o dire. Io non devo stare qui a difendermi, di niente. Vediamo come finiamo quest'anno, in questo momento possiamo ancora fare bene. Se non ci riusciremo, vorrà dire che qualcuno sarà stato più bravo di noi. Soddisfatto del quarto posto? Non ero soddisfatto neanche dopo aver perso la finale di Champions. Io ho molto rispetto dei tifosi".