Juve, i convocati per il Bologna: torna Vlahovic, out Di Maria

È stato reso noto l'elenco completo dei giocatori della Juventus che prenderanno parte alla trasferta contro il Bologna, partita valida per la 32esima giornata di Serie A. Per un attaccante che torna, un altro rimane fuori: infatti Vlahovic figura tra i convocati dopo la distorsione alla caviglia che lo aveva colpito. Ma non partirà Angel Di Maria che ha accusato un problema alla caviglia.