Juve, gaffe social per Soulé: mette 'like' a un commento contro Allegri!

TORINO - I social sono un'arma a doppio taglio e questo è risaputo. A volte un ' like' di troppo può scatenare un mare di polemiche e diventare in poco tempo virale sul web, come successo al calciatore della Juventus Matias Soulé .

Soulé e il like contro Allegri

I più attenti non si sono infatti lasciati sfuggire un 'mi piace' galeotto a un commento "Allegri out". Un 'like' che ovviamente ha scatenato più di qualche polemica, spenta dal diretto interessanto che si è così giustificato: "Non l’ho fatto apposta, guardando i commenti si è messo”.