Juve-Lecce: Pogba ancora in panchina

TORINO - Pogba, avanti piano. Non è ancora l’ora di vedere Paul dal primo minuto. Per la prima volta da titolare nella sua seconda avventura alla Juve c’è ancora da attendere: la condizione fisica non permette al francese un minutaggio troppo elevato. Anche oggi contro il Lecce andrà così: il centrocampista partirà dalla panchina e, se non ci saranno sorprese, disputerà una porzione di match. Finora sono 6 le sue presenze stagionali in tutte le competizioni, tutte da subentrato, per complessivi 76 minuti; neanche una gara intera, insomma. Pogba non fa parte dell’undici di partenza da oltre un anno: l’ultima volta è datata 19 aprile 2022 contro il Liverpool, in Premier League, quando ancora vestiva la maglia dello United.

Scelte

A centrocampo, in ogni caso, ci saranno alcuni volti nuovi contro il Lecce. Max si affiderà al turnover per dosare le energie in vista anche della sfida di domenica in casa dell’Atalanta, fondamentale nella corsa al quarto posto e proprio in mediana in molti hanno speso tanto in stagione. Così ci sarà un turno di riposo per Rabiot («forse non sarà ai livelli di qualche mese fa, ma Adrien a Bologna ha fatto una partita importante. È possibile che riposi») e verosimilmente anche per Locatelli. Il reparto avrà quindi una fisionomia inedita con Paredes in regìa e Fagioli e Miretti mezzali. Sugli esterni, De Sciglio appare in vantaggio su Cuadrado mentre Kostic è in ballottaggio con Iling-Junior, incisivo dalla panchina domenica sera. In difesa tornerà Bremer con l’insostituibile Danilo e ci dovrebbe essere una nuova chance per Bonucci. In attacco, Di Maria (o Milik) e Vlahovic, con Kean, ieri in gruppo, che potrebbe tornare tra i convocati.