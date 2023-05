Fagioli colpisce un tifoso con una pallonata: interviene lo staff della Juve

TORINO - Piccolo incidente nel pre-partita di Juve-Lecce , valida per la 33ª giornata di Serie A. Durante il riscaldamento Nicolò Fagioli , centrocampista bianconero che è partito nell'undici titolare di Allegri , ha infatti colpito un tifoso sugli spalti con una pallonata.

Fagioli, incidente nel riscaldamento

Il giovane centrocampista stava provando dei tiri dalla distanza, quando uno di questi è finito di molto fuori dalla porta arrivando sugli spalti, dove ha colpito un tifoso in testa. Fagioli è subito corso verso il tifoso per scusarsi ed è intervenuto anche lo staff della Juve per soccorrere il ragazzo.