Lapo Elkann, il tweet che scatena le ironie dei tifosi: "Non può essere il T9"

TORINO - Dopo il sofferto successo della Juventus sul Lecce, fondamentale nella corsa a un posto in Champions League, ci ha pensato Lapo Elkann a scatenare il popolo bianconero sui social. Tantissimi infatti i commenti a un tweet in cui l'imprenditore, grande tifoso juventino, sembra 'litigare' con le 'h'... "La Juventus dopo l’uscita di Marotta a perso TANTO - 'cinguetta Lapo' - a mio parere ci vogliano oltre chi c’è oggi figure forti e capaci del mondo del calcio che è un mondo tutto suo. Se no è impensabile di riportare la JUVENTUS hai più alti livelli questo per me è un dato di fatto".