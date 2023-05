Juve, gol Vlahovic: il pensiero a Belgrado e quel dato con le neopromosse

Nel post gara, Vlahovic ha messo in risalto la gioia per la vittoria e per aver trovato il gol: "Era importantissimo vincere. Abbiamo fatto una striscia non postiva, quindi siamo contenti di questi tre punti. Sono molto contento, il gol mi mancava da tanto e spero di continuare così. Ora vediamo alla prossima gara". Un pensiero è andato anche a Belgrado, dove ieri c'è stata una strage in una scuola, con la morte di otto ragazzi per mano di uno studente: "Per me è una giornata triste per quello che è successo a Belgrado. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutta la gente che era lì, spero queste cose non si ripetano perchè non si possono immaginare. Sono triste e colpito da questo, mando un grande abbraccio a tutti".