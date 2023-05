Plusvalenze Juve, acquisiti nuovi atti: nel mirino lo scambio Pjanic-Arthur

Continuano le indagini per quanto riguarda l'inchiesta sul caso plusvalenze della Juve . La Guardia di Finanza ha svolto nuovi accertamenti per quanto riguarda un'ispezione della Consob, consegnando la rispettiva documentazione in procura . In particolare, sembrerebbe che nel mirino sia finita una corrispondenza tra i bianconeri e il Barcellona riconducibile allo scambio Pjanic-Arthur del 2020.

Plusvalenze Juve, emergono nuovi documenti: nel mirino lo scambio Pjanic-Arthur

La documentazione consegnata dalla Guardia di Finanza alla procura di Torino riguarderebbe, secondo quanto riportato da ANSA, una corrispondenza tra soggetti riconducibili ai partner di Ernst&Young che hanno lavorato alla revisione dei bilanci di Juve e Barcellona. Tuttavia, non sono emerse irregolarità sul fronte blaugrana, ma due revisori italiani dei bianconeri sono imputati nel processo in corso per il caso plusvalenze, che vedrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Sempre secondo la ricostruzione di ANSA, ai due revisori della Juve arrivò una segnalazione da parte dello staff di Ernst&Young che si occupava del Barcellona, secondo cui le operazioni di compravendita incrociata dovessero venire considerate come una "permuta" invece di uno "scambio", altrimenti ci sarebbe stato il rischio di degenerare in "frode" per via della "manipolazione di valori". È questo il contenuto del documento consegnato dai militari ai magistrati della procura di Torino, con la corrispondenza tra i revisori contabili di Ernst&Young che si riferiva all'operazione Arthur-Pjanic risalente a giugno del 2020.