Juve, spunta una nuova pretendente per Vlahovic: la situazione

Nonostante il ritorno al gol nell'ultima partita contro il Lecce , non è ancora chiaro il futuro di Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione. L'attaccante serbo ha avuto infatti un'annata difficile ed è al centro di numerosi interessi sul mercato.

Juve, l'Aston Villa piomba su Vlahovic

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, l'Aston Villa di Unay Emery avrebbe individuato nell'attaccante serbo il profilo perfetto per rinfrozare il proprio reparto offensivo. L'arrivo in dirigenza di Alemany consetirebbe infatti al club inglese di innalzare le proprie ambizioni sul mercato. Resta da capire quali saranno le intenzioni della Juventus e se Vlahovic deciderà di accettare la destinazione.