Fagioli ripensa a quella frase di Allegri: "Ho apprezzato, ma..."

Fagioli: "Alla Juve devo tutto"

Fagioli è tornato sulle ormai celebri parole di Allegri pronunciate nel 2018 su di lui quando era ancora in Primavera: "Per arrivare fin qui ne ho fatta di strada, ed è stato sicuramente difficile. Con quelle dichiarazioni lì non era detto che sarei arrivato dove sono adesso. Sono parole che ho apprezzato, ma si parlava pur sempre di un giovane della Primavera". L'ex Cremonese ha quindi commentato la parabola che ha preso la sua carriera negli ultimi 12 mesi: "Questo è stato in assoluto l’anno migliore a livello calcistico della mia vita. Sono successe tutte le cose che speravo accadessero da bambino. Alla Juventus devo tutto". Fagioli ha, infine, chiuso con un pensiero sulla Nazionale: "È un punto di partenza, c’è tanta competizione e ci sono tantissimi giocatori bravi. Non è detto che la prossima volta mi richiamino".