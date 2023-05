Allegri: "Giuntoli alla Juve? Il 5 giugno la società deciderà. Su Pogba..."

Dopo la vittoria contro il Lecce, per la Juve arriva il momento di mettere nel mirino la sfida con l'Atalanta , in programma domenica 7 maggio alle 12:30. In vista della partita del Gewiss Stadium, Massimiliano Allegri , allenatore bianconero, ha analizzato le insidie del match in conferenza stampa: "Ci aspettiamo una Juve cosciente dell’importanza della partita. Ne mancano cinque. Domani sera ne sapremo di più sulla quota Champions”.

Juve, Allegri: "Soulé parte dopo Cremona"

Allegri ha poi approfondito il tema Mondiale U20 e i giocatori indisponibili per la Juve: "Soulé partirà dopo la partita di Cremona, mentre Iling rimarrà qui con noi. Su Miretti al momento non c’è nessuna richiesta”.

Proseguendo, l'allenatore bianconero ha chiarito i suoi dubbi sulle scelte offensive per la formazione contro l'Atalanta: "Non ho ancora deciso niente. Kean rientra dopo un mese di inattività, stava bene e ora sta riprendendo. Vlahovic e Milik stanno bene, abbiamo una partita ogni 4 giorni".

E ancora, sulle difficoltà avute dalla Juve negli ultimi anni contro la squadra di Gasperini: "Sono 6 partite che la Juve non batte l’Atalanta, in casa sono forti. È in ascesa al momento, dopo un periodo di appannamento è in lotta per un posto Champions”.

Tra la suggestione Giuntoli, il Napoli e la situazione Pogba

A fare notizia negli ultimi giorni è stata la suggestione Giuntoli per la Juve, che potrebbe puntare sul Direttore Sportivo del Napoli per il prossimo anno. Queste le parole di Allegri a riguardo: “Il 5 giugno la società deciderà cosa fare a 360 gradi. Fino a quel giorno è inutile parlare di chi può arrivare, sia di giocatori che di direttori sportivi. La scelta del ds è della società, non mia”.

Spazio poi a qualche parola sul Napoli campione d'Italia: “Quando una squadra vince ha dimostrato di essere più forte. Però non tutte le stagioni sono uguali. Il Napoli ha strameritato questo Scudetto ma l’anno prossimo sarà un’altra stagione”.



Chiusura finale da parte di Allegri sul tema Pogba e sui tanti problemi fisici avuti dal francese: “Ha fatto 20′ buoni l’altro giorno. Per lui questa stagione è stata maledetta: dalla non operazione all’operazione dopo, a tutti i mezzi infortuni. Siamo arrivati a 30 giorni dalla fine in cui devo sfruttarlo nel miglior modo possibile per la squadra. Ora l’obiettivo è entrare tra le prime 4 e centrare la finale di Europa League. L’anno prossimo sarà totalmente un’altra stagione”.